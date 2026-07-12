Edirne'den kısa kısa

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman ziyarette Güzel'e görevinde başarı diledi.



Güzel de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek İpsala için birlikte çalışacaklarını kaydetti.



- Şimşek'ten Güzel'e hayırlı olsun ziyareti



MHP İpsala İlçe Başkanı Aybüke Şimşek, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel'i ziyaret etti.



Partiden yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Güzel'e görevinde başarı diledi.



Güzel de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.



Şimşek, Güzel'e İpsala pirinci hediye etti.



- İpsala'da otopark çalışmaları sürüyor



İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede oluşturulan otopark alanındaki çalışmaları inceledi.



Kerman, otopark çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.



Çarşı merkezinde vatandaşların hizmetine sunacakları yeni otoparkta şerit çizgi çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kerman, İpsala için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.













