Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 12.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şükrüpaşa Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bu arada, bölgede bulunan bir kaplumbağa itfaiye ekiplerince güvenli bir alana götürüldü.
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