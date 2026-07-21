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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Edirne'de asayiş

        Edirne'de trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yancıkçışahin Mahallesi Şehit Mehmet Alkan Sokak'taki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine TREDAŞ, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

        Yangın nedeniyle elektrik kesintisi uyguladı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında trafoda hasar oluştu.

        - Alkollü sürücüye işlem yapıldı.

        Edirne'de alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü hakkında işlem yapıldı.

        Fatih Mahallesi'nde polis ekiplerince yapılan kontrolde S.C.B'nin alkollü olduğu tespit edildi.

        Sürücü hakkında tahkikat başlatıldı.

        - Motosiklet alışverişinde dolandırıldı

        Enez ilçesinde sosyal medyadan motosiklet alışverişinde dolandırılan kişi şikayette bulundu.


        Yeni Mahalle'de yaşayan E.Ö, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişiye iki motosiklet ücreti toplam 70 bin lira gönderdi.


        Bir süre sonra parasını geri isteyen E.Ö'ye dönüş yapan olmayınca polis merkezine giderek şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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