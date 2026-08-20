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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de sosyal medyada gördüğü evde çalışma ilanına başvuran kişi, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Edirne'de asayiş

        Edirne'de sosyal medyada gördüğü evde çalışma ilanına başvuran kişi, dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

        M.A, sosyal medyada kadınlara evde çalışma imkanı sunulduğuna ilişkin ilanı görerek iletişime geçtiği kişilerin talebi üzerine önce 450 lira kaparo, ardından kargoyla gönderileceği belirtilen ürünler için 3 bin 998 lira gönderdi.

        Tekrar para istenmesi üzerine dolandırıldığını anlayan M.A, polise başvurdu.

        - Motosikletin çarptığı çocuk yaralandı

        Edirne'de motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

        Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayırı Sokak'ta T.A'nın kullandığı motosiklet, park halindeki aracın arkasından topun peşinden yola çıkan çocuğa çarptı.

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        Çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        - İnşaata devam etmeyince tehdit edildiğini öne sürdü

        Keşan'da bir işçi, çalıştığı inşaata sağlık sorunları nedeniyle devam edemeyince tehdit ve hakarete uğradığını iddia etti.

        S.Ç, anlaştığı inşaat işine sağlık sorunları nedeniyle devam edemediğini, bunun üzerine U.Ç'nin kendisini telefonla arayarak tehdit edip hakarette bulunduğunu öne sürdü.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        - Taksi ücretini alamadığını ve tehdit edildiğini öne sürdü

        Keşan'da taksi sürücüsü, yolcusundan ücretini alamadığını ve tehdit edilerek hakarete uğradığını iddia etti.

        U.K, Şarköy'den aldığı H.C.M'yi Keşan'a getirdiğini ancak taksi ücretini alamadığını belirtti.

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        Daha sonra ödeme yapacağını söyleyen yolcunun ücreti ödemediğini, kendisini tehdit edip hakarette bulunduğunu öne süren U.K, şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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