Gurbetçilerin Avrupa'ya dönüş yolculuğu sürüyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu devam ediyor.

İzinlerini tamamlayan gurbetçiler, Avrupa'ya açılan sınır kapılarına gelerek gümrük ve pasaport işlemlerinin ardından çalıştıkları ülkelerin yolunu tutuyor.

Dönüşlerin yoğunlaşması nedeniyle sınır kapılarında zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Gurbetçilerin en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda da yoğunluk gözleniyor.

- "Hasretimizi giderdik"

Almanya'ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Burak Bülbül, AA muhabirine, tatilini memleketi Samsun'da geçirdiğini ve Karadeniz Bölgesi'ni gezdiğini söyledi.

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Her yıl yıllık izninde Türkiye'ye geldiğini belirten Bülbül, "Tatilimiz çok güzel geçti, çok memnunuz. Hasretimizi giderdik, akrabalarımızın ellerini öptük, yeğenlerimizle görüştük." dedi.

- "Dönerken hüzün oluyor"

Almanya'ya dönen Rabbani Taşdelen de tatilde bol bol akraba ziyareti yaptıklarını anlattı.

Dönüş yolculuğunun buruk geçtiğini ifade eden Taşdelen, "Gelirken güzel ve heyecanlı oluyor, yol çabuk geçiyor. Geri dönerken hüzün oluyor çünkü akrabalarımızdan ayrılıyoruz. Seneye inşallah yine vatanımıza geleceğiz." diye konuştu.

Avusturya'ya dönen Mehmet Ülker ise 42 yıldır gurbette yaşadığını ve her yıl tatil için memleketi Yozgat'a geldiğini söyledi.

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Dönüş yolunun hüzünlü ve buruk geçtiğini dile getiren Ülker, gelecek yıl Türkiye'ye yapacağı ziyareti şimdiden iple çektiğini belirtti.

Almanya'ya giden Ferhat Özkan da tatilini memleketi Nevşehir'de geçirdiğini anlattı.

Tatilinin güzel geçtiğini belirten Özkan, "Eş dost ziyareti yaptık. Ordu'yu gezdik, teleferiğe bindik. Tatil çabuk geçti, şimdi dönüş yolundayız." ifadelerini kullandı.