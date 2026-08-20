Trakya Birlik 60. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutluyor.

Babaeski, Lüleburgaz ve Edirne kooperatiflerinin 2 bin 103 üretici ortağının güçlerini birleştirmesiyle 20 Ağustos 1966'da kurulan Trakya Birlik, bugün 48 kooperatif ve yaklaşık 40 bin üretici ortağıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Kuruluşundan bu yana "Birlikten doğan güç" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Birlik, ayçiçeği alımı, tarımsal girdi temini ve sanayi tesislerinin yanı sıra rafine ayçiçeği yağı, bitkisel margarin ve hayvan yemi üretimiyle Türkiye'nin önemli üretici örgütleri arasında yer alıyor.

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Türkiye'nin köklü tarımsal kooperatif kuruluşlarından Trakya Birlik, üreticilerin emeğini dayanışma ve kooperatifçilik kültürüyle buluşturmaya devam ediyor.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, Birliğin kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, geçmişten bugüne Birliğe emek veren yöneticilere, çalışanlara, paydaşlara ve üretici ortaklara teşekkür edildi.

Birliğin bundan sonraki dönemde de üreticilerin yanında olmaya, toprağın bereketini emeğin gücüyle buluşturmaya ve ülke tarımına değer katmaya devam edeceği belirtildi.