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        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 düzensiz göçmen tutuklandı

        Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 düzensiz göçmen tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 2 düzensiz göçmen tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 2 düzensiz göçmen tutuklandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yakalanan 2 düzensiz göçmen tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, Suriyeli H.İ. ile Pakistan uyruklu M.I'yı 1. derece askeri yasak bölgede yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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