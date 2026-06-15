Edirne'de bahçesindeki yangını söndürmeye çalışırken yaralanan kadın hastanede öldü
Edirne'de bahçesinde çıkan anız yangınını söndürmeye çalışırken oğluyla yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Edirne'de bahçesinde çıkan anız yangınını söndürmeye çalışırken oğluyla yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 2 Haziran'da Keşan'ın Orhaniye köyünde yaşayan Ayşe Bayır'ın (69) evinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmeye çalışan Bayır dengesini kaybederek yanan otların arasına düştü. Annesine yardıma gelen Ali Bayır da alevlerden etkilendi.
Anne ve oğlu, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından İstanbul'daki bir yanık ünitesine sevk edildi.
Ayşe Bayır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ali Bayır'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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