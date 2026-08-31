Edirne'de balıkçılar, av yasağının sona ermesini bekliyor.

Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar, gece yarısından itibaren "Vira Bismillah" diyerek denize açılmaya hazırlanıyor, balık pazarlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

Av yasağı süresince kıyı balıkçılığı yapan küçük teknelerle avlanan balıkların satışa sunulduğu tezgahlardaki çeşitliliğin, büyük teknelerin denize açılmasıyla artacağı öngörülüyor.

Balıkseverler, yeni sezonun başlamasını heyecanla bekliyor.

Küçük teknelerin getirdiği sınırlı miktardaki balığın satıldığı tezgahları inceleyen vatandaşlar, büyük teknelerle avlanan balıkların yarından itibaren satışa sunulmasıyla hem çeşitliliğin artmasını hem de fiyatların daha uygun seviyelere gelmesini ümit ediyor.

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- "İnşallah bu sene çok bereketli olacak"

Balıkçı Engin Çakıcı, AA muhabirine, yeni av sezonunun Edirne ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek bereketli geçmesini beklediklerini söyledi.

Bu yıl özellikle palamut ve hamsinin bol olmasını umduklarını belirten Çakıcı, "Tüm ümidimiz halkımız balık yesin. Ucuz, uygun fiyatlar temennimiz. İnşallah bu sene çok bereketli olacak." dedi.

Çakıcı, tezgahlarda palamudun 250, hamsinin 300, istavritin 500, sardalyanın 350, levrek ve çipuranın 600, mezgitin de 700-800 liradan satışa sunulduğunu anlattı.

Palamuda yoğun talep olduğuna işaret eden Çakıcı, Karadeniz'deki dalgalar nedeniyle bazı küçük teknelerin denize açılamadığını, balık miktarının artmasıyla fiyatların gelecek hafta düşmesini beklediklerini söyledi.

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Alışveriş yapan Mustafa Özdirmenci de balık yemeyi özlediğini dile getirdi.