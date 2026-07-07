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        Edirne'de besiciyi üçüz buzağı sevinci

        Edirne'nin Küçükdöllük köyünde besicilik yapan Zeki Pamuk'un Holstein ırkı ineği üçüz buzağı doğurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Edirne'de besiciyi üçüz buzağı sevinci

        Edirne'nin Küçükdöllük köyünde besicilik yapan Zeki Pamuk’un Holstein ırkı ineği üçüz buzağı doğurdu.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri işletmede anne inek ile üçüz buzağıların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

        Yapılan muayenelerde anne hayvan ve buzağıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, koruyucu sağlık uygulamaları planlandı.

        Veteriner hekimler tarafından buzağıların kimliklendirme işlemleri tamamlandı. Yetiştirici Zeki Pamuk'a ağız sütünün önemi, buzağıların bakım ve beslenmesi, uygun barındırma koşulları ile buzağı kayıplarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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