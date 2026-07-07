Edirne'den kısa kısa

MHP İpsala İlçe Başkanı seçilen Aybike Şimşek, mazbatasını alarak görevine başladı.



Partisinin ilçe kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Şimşek mazbatasını aldı.



Görevini en iyi şekilde yapacağını belirten Şimşek, kendisini bu göreve layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.



Şimşek, İpsala için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğini kaydetti.



- Gençlik Projeleri Kırkpınar’da tanıtıldı



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilcisi Fatih Demir, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Gençlik Projelerinin tanıtıldığını belirtti.



Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Kırkpınar boyunca tanıtım standına yoğun şekilde ilginin olduğunu ifade etti.



Kırkpınar gibi köklü bir organizasyonda vakfın proje ve faaliyetlerini vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:



"Asırlardır süregelen Kırkpınar geleneğinin yaşatıldığı böylesine önemli bir organizasyonda gençlerimizle bir araya gelerek vakfımızın çalışmalarını tanıtma fırsatı bulduk. Standımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece memnun etti. Organizasyon süresince bizleri ziyaret eden TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’a destekleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ederiz."



TÜGVA Marmara Bölge Koordinatörü Taha Bahadır'ın da katkılarda bulunduğunu aktaran Demir, "Bizleri yalnız bırakmayan, çalışmalarımıza destek veren tüm gönüldaşlarımıza ve standımızı ziyaret eden herkese teşekkür ediyoruz. Gençliğe yönelik projelerimizi anlatmaya ve topluma değer katacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

