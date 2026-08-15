Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Meriç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 15.08.2026 - 10:52 Güncelleme:
Edirne'nin Meriç ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Subaşı beldesinde M.K'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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