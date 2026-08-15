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        Edirne'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Edirne'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Edirne'de devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Edirne'de bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        C.B'nin kullandığı 34 UZ 7337 plakalı otomobil 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak parka devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan F.K'nin parmağı koptu.

        Ekipler ve olay yerindeki vatandaşlar yaralının parmağını olay yerinde bir süre aradı.

        Kopan parmak bulunamazken F.K. ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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