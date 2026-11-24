Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, 20 dekarlık deneme parseli olarak belirlenen meraya hayvan gübresi kullanılarak toprak hazırlığı yapılarak üstten tohumlama yöntemiyle mera otu tohumu ekildi.

Edirne genelinde hayvancılığın sürdürülebilirliğini desteklemek, meraların verim kapasitesini yükseltmek ve hayvan refahını iyileştirmek amacıyla mera ıslah ve amenajman çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Beğendik Beldesi’nde de örnek bir uygulama hayata geçirildi. Toplam 4 bin 100 dekar mera varlığı bulunan Beğendik Beldesi’nde, 20 dekarlık alan deneme parseli olarak belirlendi. Bu alanda hayvan gübresi kullanılarak toprak hazırlığı yapılırken, üstten tohumlama yöntemiyle mera otu tohumu ekildi. Uygulamayla mera alanlarının verimliliğinin artırılması, daha sağlıklı hayvanlar daha güçlü bir hayvancılık sektörünün amaçlandığı belirtildi.

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218 bin dekarlık alanda ıslah tamamlandı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Edirne genelinde yapılan çalışmalarda, 77 köyde toplam 218 bin dekar alanda mera ıslah çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Ayrıca 9 köyde 18 bin 130 dekar alanda ıslah faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi verilerek, son yıllarda hız kazanan suni mera tesis çalışmalarında ise bugüne kadar bin 910 dekar alanda suni mera oluşturulduğu, 2026 yılında da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen 510 dekarlık alanda suni mera tesis çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Mera çalışmalarında yalnızca ot verimliliğinin artırılması değil, hayvanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi de hedefleniyor. Bu doğrultuda, hayvanların özellikle güneşten korunabilmesi ve mera alanlarında gölgelik oluşturulması amacıyla toplam 42 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.