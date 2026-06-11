Edirne'de iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi

Edirne'de iş yerinden para ve cep telefonu çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Saraçlar Caddesi'ndeki iş yerine gelen A.F.A, kasadaki bir miktar para ile cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.





Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.





Kayıtlarda, küçük yaştaki şüphelilerden birinin iş yerinin önünde gözcülük yaptığı, diğerinin ise asma kilidi kırarak içeri girdiği görüldü.



İş yerine giren şüphelinin, kasadaki 2 bin 500 lira ile cep telefonunu alarak uzaklaştığı belirlendi.



Şüphelileri arama çalışmaları sürdürülüyor.

