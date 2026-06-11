Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Merve Ayık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Enez ve Sultaniçe balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.



İncelemede, balıkçı barınaklarının mevcut durumu değerlendirildi.



Heyet, balıkçılık faaliyetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir yürütülmesine yönelik ihtiyaçlar ve yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



İncelemeye İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan, Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Aslan ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mustafa Cankaya da katıldı.



- "Sağlıklı Yaşlanma İçin Yoga" etkinliği düzenlenecek



Edirne Belediyesi ve Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle "Sağlıklı Yaşlanma İçin Yoga" etkinliği gerçekleştirildi.



Uluslararası Yoga Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, uzmanlar eşliğinde yoga yaptı.



Etkinlikte beden ve zihin sağlığını destekleyen uygulamalarla sağlıklı ve aktif yaşamın önemine dikkat çekildi.



Edirne Belediyesi, etkinliğe katılan vatandaşlara ve katkılarından dolayı Hindistan İstanbul Başkonsolosluğuna teşekkür etti.

