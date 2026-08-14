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        Edirne'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Edirne'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Edirne'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları sürüyor

        Edirne'de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Edirne Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yeşil Vatan" için orman yollarının güçlendirildiği belirtildi.

        Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce merkez, Uzunköprü, Havsa, Lalapaşa, Süloğlu ve Meriç ilçelerinde orman yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam edildiği aktarıldı.

        Orman yollarının yalnızca ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesi açısından değil, aynı zamanda orman yangınlarına en kısa sürede ve etkin şekilde müdahale edilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Yangınla mücadelede erken ve etkin müdahale, yangın ekiplerinin olay yerine hızlı ulaşması, su kaynaklarına ve müdahale noktalarına erişimin sağlanması, ormanlarımızın korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla orman yollarımızın standartlarının yükseltilmesi ve mevcut yolların kullanılabilirliğinin korunması için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Her yol, Yeşil Vatan'ın korunmasına açılan bir yoldur.

        Edirne'nin ormanlarını korumak, yangınlara karşı hazırlıklı olmak ve Yeşil Vatanımızı gelecek nesillere güvenle bırakmak için sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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