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        Trakya Üniversitesinde COP31 hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yan etkinliklere yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:06 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesinde COP31 hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan yan etkinliklere yönelik hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan’ın koordinasyonunda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda üniversitenin COP31 sürecine yönelik hazırlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

        Hazırlık çalışmaları çerçevesinde üniversitenin fakülte, merkez, akademik ve idari birimleri ile öğretim üyeleri tarafından hazırlanan etkinlik önerilerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası iş birliği yapılan paydaş ve ortaklardan iletilen öneriler değerlendirildi.

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        Toplantıda öneriler, COP31'in tematik öncelikleri, iklim eylemine ve sürdürülebilir kalkınmaya sağlayacağı katkı, Trakya Üniversitesinin uluslararası hedefleri ve akademik uzmanlık alanları doğrultusunda ele alındı.

        Toplantı ile Trakya Üniversitesinin COP31 Türkiye Pavilyonu kapsamındaki temsil ve yan etkinlik başvurularına son hali verildi.

        Hazırlanan başvuruların, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda COP31 Konferans Sekretaryasına iletilmesi planlanıyor.

        Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31’incisi olan COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek için ortak çözümler ele alınacak.

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        Trakya Üniversitesi, COP31 sürecinde iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve iklim eylemi alanlarındaki akademik birikimini ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşmayı ve kurumlar arası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

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