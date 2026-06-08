Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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