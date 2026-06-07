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        Kürekte Gençler Meriç Yarışları sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Kürekte Gençler Meriç Yarışları sona erdi


        EDİRNE-Kürekte, Gençler Meriç Yarışları sona erdi.


        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de Meriç Nehri üzerindeki 100. Yıl Kürek Parkuru'ndaki yarışlara 20 kulüpten 200 sporcu katıldı.


        Yarışlarda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda da Fenerbahçe birinci oldu.


        Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Kürek Federasyonu yönetim kurulu üyelerince verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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