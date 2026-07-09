Edirne'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.



S.E'nin kullandığı 22 RM 926 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi Şekerci Durağı mevkisinde Ş.E. idaresindeki 59 YU 046 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





Kazada sürücüler S.E. ve Ş.E. ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







