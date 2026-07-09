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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret ederek yapımı süren ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Müftüsü Burhan Çakır, Edirne Dini İhtisas Merkezini ziyaret ederek yapımı süren ek hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

        Merkez yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyarette Çakır, kursiyerlerin yurt ve sosyal alan olarak kullanacağı ek hizmet binasının inşaat süreci hakkında Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Tevfik İşçen'den bilgi aldı.

        Çakır, ayrıca bu yıl hac ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen İşçen'e hac ibadetinin kabul olmasını diledi.

        İşçen de hac sürecinde yaşadığı manevi atmosferi ve edindiği tecrübeleri Çakır ile paylaştı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İşçen, İl Müftüsü Burhan Çakır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

        - Keşan Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemik'i ağırladı

        Keşan Belediye Başkanı, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik'i makamında ağırladı.

        Keşan Belediyesinde gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı ile Kemik bir süre görüştü.

        Belediyeden yapılan açıklamada, ziyaretten duyulan memnuniyet ifade edilerek, Kemik'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür edildi ve görevinde başarı dilendi.

        - AK Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu toplandı

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanlığında, İlçe Başkanı Engin Makak başkanlığında düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

        Toplantıda, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Açıklamada, Edirne'ye hizmet için birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdürecekleri belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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