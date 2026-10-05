Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Medrese Alibey Mahallesi Kadirhane Caddesi'nde E.Z'ye ait 39 LU 895 plakalı otomobil park halindeyken motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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