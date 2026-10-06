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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Cumhuriyet ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde 7 gram uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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