Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 06.10.2026 - 09:13 Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Cumhuriyet ve Yörük mahallelerinde yapılan denetimlerde 7 gram uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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