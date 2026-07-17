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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 21:40 Güncelleme:
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.


        İstasyon Mahallesi’nde bir evde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 67,53 gram kokain, 85,74 gram skunk, hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira, 500 dolar ve 295 avro para ele geçirildi.


        Operasyonda A.C.S, U.A, M.A. ve A.E. gözaltına alındı.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen M.A. ile A.E. tutuklanırken, A.C.S. ve U.A. adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.  

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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