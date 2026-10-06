Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve temininin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan D.K'nın kullandığı araçta yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.
D.K'nın diğer aracında yapılan aramada da 57 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan D.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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