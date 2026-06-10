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        Edirne'den kısa kısa

        Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, gerçekleşen ziyarette öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Sezer, gençlerin eğitim hayatları, sanatsal çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

        Ziyarete Vali Yardımcısı Şevket Atlı da eşlik etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        - Kızılay'dan Kaymakam Emin Cevat Tutar'ı ziyaret

        Türk Kızılay Edirne Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar ve beraberindeki heyet, Kaymakam Emin Cevat Tutar'ı makamında ziyaret etti.

        Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette, Türk Kızılayın yürüttüğü çalışmalar ve sosyal yardım faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kaymakam Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Baytar ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

        Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

        - Halk pazarını ziyaret

        Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ile Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay, ilçede kurulan halk pazarını ziyaret etti.

        Pazarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Güvenç ve Atay, tezgahları gezerek esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Ziyaret sırasında esnafın talep ve önerilerini dinleyen Güvenç ve Atay, vatandaşlarla da sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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