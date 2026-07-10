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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamlığı görevine atanan Hayrettin Buğra Güzel görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Kaymakamlığı görevine atanan Hayrettin Buğra Güzel görevine başladı.

        İpsala'da göreve başlayan Güzel, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçe protokolü, kurum amirleri, emniyet ve jandarma teşkilatlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri tarafından karşılandı.

        Karşılama programında protokol üyeleri Güzel'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı diledi. Belediye Başkanı Mehmet Kerman da Güzel'e ilçeye hoş geldiniz dileklerini iletti.

        - İpsala Belediye Başkanı Kerman başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, karnesini göstermek için belediyeyi ziyaret eden öğrenciyi ödüllendirdi.

        İpsala'da belediyeyi ziyaret eden Mehmet Emin Tokat'ın karne sevincine ortak olan Kerman, tüm değerlendirmelerinin "Çok İyi" olmasından dolayı öğrenciyi tebrik etti.

        Kerman, Mehmet Emin Tokat'a hediye olarak top verdi. Öğrencinin ailesi ile öğretmenlerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Kerman, başarılarının devamını diledi.

        - Havsa'da tarım ve hayvancılık denetimleri sürüyor

        Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan sağlığı ile bitkisel üretime yönelik denetim ve saha çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçede ekipler, 2026 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında yol kontrollerine devam etti.

        Personel tarafından ayrıca sahada referans parsel tespit çalışmaları yürütülerek uydu verileri için kaynak veri oluşturuldu.

        Ekipler, tarımsal üretim alanlarında kurulan tuzakları da kontrol ederek zararlı takibi yaptı ve zararlı yoğunluğunu izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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