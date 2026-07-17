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        Edirne'den kısa kısa

        Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek kentteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Eroğlu da Sezer'e çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyarette, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Eski Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile akademisyen ve bürokrat Prof. Dr. Mustafa İsen yer aldı.

        - TÜ'den akademik iş birliği

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Bulgaristan'ın Kiril ve Metodiy Milli Kütüphanesi akademik iş birliği protokolü imzaladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Sofya'daki Kiril ve Metodiy Milli Kütüphanesinde düzenlenen törende, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ile Kütüphane Müdürü Doç. Dr. Kalina Ivanova protokolü imzaladı.

        Akademik çalışmalar, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel faaliyetlerin ortaklaşa yürütülmesini öngören protokol, her iki kurumun akademik birikimine katkı sunmasının yanı sıra Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bilimsel ve kültürel ilişkileri de güçlendirmesi bekleniyor.

        Törene TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Koca da katıldı.

        - Çin'in İstanbul Başkonsolosu Yardımcısından ziyaret

        Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Yardımcısı Shang Jian ve beraberindeki heyet Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret etti.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Edirne’nin üretim, sanayi, tarım, lojistik ve dış ticaret alanlarında sahip olduğu güçlü potansiyel paylaşılırken, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak iş birliği fırsatları ele alındı.

        Irmak, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, dostluk ve ekonomik iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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