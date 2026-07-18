Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ve beraberindeki heyet, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov'u ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da gerçekleştirilen ziyarette, Bulgaristan Başmüftülüğünün yürüttüğü çalışmalar ve güncel gelişmeler ele alındı.



Görüşmede, Trakya Üniversitesi ile Bulgaristan Başmüftülüğü arasında eğitim, akademik etkinlikler ve ortak projeler başta olmak üzere geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.



Ziyarete, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Ünal ile Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Koca da katıldı.



- Edirne'de Roman STK temsilcileriyle toplantı düzenlendi



Edirne'de, 2026-2030 Yılları Roman İl Eylem Planı kapsamında Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilde faaliyet gösteren Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla eylem planı kapsamındaki ikinci toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıda, Roman vatandaşlara yönelik sunulan hizmetler ele alınırken, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.



Katılımcılar ayrıca, 2025 yılına ilişkin çalışmaların genel değerlendirmesini yaptı.



- Uzunköprü'de AB destekli İklim Dostu Park açıldı



Uzunköprü Belediyesi tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen İklim Dostu Park'ın açılışı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tamamı hibe desteğiyle kente kazandırılan parkın açılışına Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kent anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projeyle, yeşil alanların artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması hedefleniyor.



Doğayla uyumlu şekilde tasarlanan parkın Uzunköprü'ye değer katacak yatırımlardan biri olduğu belirtildi.

