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        Her ay farklı bir ilde düzenlenen "Müzelik Sohbetler"in bu ayki durağı Edirne oldu

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde her ay farklı bir müzede düzenlenen "Müzelik Sohbetler" etkinliği, bu ay Edirne'deki Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Her ay farklı bir ilde düzenlenen "Müzelik Sohbetler"in bu ayki durağı Edirne oldu

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde her ay farklı bir müzede düzenlenen "Müzelik Sohbetler" etkinliği, bu ay Edirne'deki Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirildi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, programda yaptığı konuşmada, etkinlikle ziyaretçilere, kültürel mirasa meraklı kişilere ve kent tarihine ilgi duyanlara ulaşılmasının amaçlandığını söyledi.

        Edirne'nin müzeler açısından zengin bir kent olduğunu belirten Soytürk, müzelerde düzenlenen etkinliklerin artarak sürdüğünü ifade etti.

        Müzelerin daha fazla kişiye ulaşması gerektiğini vurgulayan Soytürk, "Müzeleri yaşayan, canlı organizmalar haline getirmemiz ve etkinlikleri artırmamız gerekiyor." dedi.

        Soytürk, programda 26 Mart 1913'te Edirne'nin işgal edilmesi ve Balkan Savaşları sırasında yaşananların ele alınacağını belirtti.

        Geçmişte yaşananlardan ders çıkarılmasının önemine işaret eden Soytürk, "Allah ülkemize ve milletimize Balkan Savaşları'nda yaşanan acıları bir daha yaşatmasın. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Buralardan ve yaşananlardan ders almamız, çalışmaya ve üretmeye devam etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Müze Müdürü Şahan Kırçın'ın moderatörlüğünde, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Şallı, "Edirne'nin Kara Günü 26 Mart 1913: Tarih, Bellek ve Kimlik", müze görevlisi Veysel Aydın ise "Edirne Tabyaları ve Balkan Tarihi Müzesi" başlıklı sunumlarını yaptı.



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