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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa


        EDİRNE-Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, ofis çalışanlarının omurga sağlığını korumasına yönelik öneriler paylaştı.

        Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, masa başında çalışanların belirli aralıklarla hareket etmeyi ihmal etmemesi gerektiği belirtildi.

        Doğru oturma pozisyonunun önemine dikkati çekilen rehberde, ayakların yere tam basması, ekranın göz hizasında tutulması ve otururken belin desteklenmesi önerildi.

        Çalışma sırasında omurganın doğal duruşunun korunması gerektiği vurgulanan paylaşımda, ideal kilonun korunmasının da omurga sağlığı açısından önem taşıdığı kaydedildi.

        - Lalapaşa’da Kur’an kursu öğrencilerine Yeşilay’dan teknoloji bağımlılığı eğitimi

        Yeşilay Edirne Şubesi, Lalapaşa’da yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığı eğitimi düzenledi.

        Edirne İl Müftülüğü ve Lalapaşa İlçe Müftülüğü iş birliğinde, Lalapaşa Merkez Camisi Yaz Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen eğitime öğrenciler katıldı.

        Edirne İl Müftülüğü formatörü ve Kadın Komisyonu Başkanı Emine Karauluç tarafından verilen eğitimde, teknolojinin bilinçli kullanımı ve teknoloji bağımlılığının olumsuz etkileri anlatıldı.

        Programın ardından öğrencilere Yeşilay tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

        - Yeşilay gönüllüleri Lalapaşa güzergahında pedal çevirdi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinin bisiklet grubu "Yeşilbis", Lalapaşa ilçesinde bisiklet turu düzenledi.

        Yeşilay sporcuları, üyeleri ve gönüllülerinin katıldığı tur, Lalapaşa, Taşlımüsellim, Ortakçı ve Karayusuf güzergahında gerçekleştirildi.

        Katılımcılar, belirlenen parkuru bisikletleriyle tamamladı.

        - Turan'a veda programı düzenlendi

        Bolu İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan için uğurlama programı düzenlendi.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

        Alireisoğlu, Edirne’deki görevi süresince eğitime sunduğu katkılardan dolayı Turan’a teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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