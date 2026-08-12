Edirne'den kısa kısa

Edirne'nin Keşan ilçesinde sivrisineklerle mücadele kapsamında larvasit ve uçkun ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki mahalle, cadde ve sokaklar ile sahiller, durgun sular, otlak alanlar ve havuzlarda larvasit uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uçkun popülasyonunun azaltılması amacıyla da ekiplerce uçkun ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Belediye ekiplerinin, sivrisinekle mücadele çalışmalarını yıl boyunca periyodik olarak sürdürdüğü bildirildi.

- İpsala Belediye Başkanı Kerman'dan tarım fuarına davet

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Çorlu Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek sektör temsilcileri ve katılımcı firmalarla görüştü.

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İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Kerman, ziyaretleri kapsamında 26-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 25. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'na firmaları davet etti.

Kerman, tarım sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek fuar hakkında bilgi verdi ve sektör paydaşlarını İpsala'daki etkinliğe davet etti.

- Keşan'da büyükbaş hayvan pazarı kuruldu

Keşan'da büyükbaş canlı hayvan pazarı kuruldu.

Keşan Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, üreticilerin getirdiği hayvanların kontrolleri yapılarak pazar alanına girişleri sağlandı.

Pazarda üreticiler ile alıcılar bir araya gelerek hayvan alım satımı gerçekleştirdi.

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Borsadan yapılan açıklamada, üretici ve üyelere hayırlı ve bereketli satışlar temennisinde bulunuldu.