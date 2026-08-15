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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hafta boyunca tarım, hayvancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında denetim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hafta boyunca tarım, hayvancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında denetim ve saha çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ekiplerce ilçe merkezindeki gıda işletmeleri ve alışveriş merkezlerinde denetim yapıldı, köylerde arılı kovan tespit çalışması yürütüldü.

        Mahmutköy'de domates bahçelerinde Tuta absoluta zararlısına yönelik tuzak kontrolleri gerçekleştiren ekipler, Akhoca köyünde buzağı küpeleme çalışması yaptı.

        Balık halinde perakende balıkçılık işletmeleri, göletlerde içsu faaliyetleri ve av malzemeleri bayileri de denetlendi.

        - Keşan’da kurumlar arası iş birliği görüşüldü

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        Keşan'da kurumlar arası iş birliği kapsamında ziyaret gerçekleştirildi.

        Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Kurbuz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Jandarma Binbaşı Muammer Taşdelen’i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette ilçede yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kurbuz ve Kemik, Taşdelen’e yeni görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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