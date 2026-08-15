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        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.K, B.Ç. ve U.V'yi gözaltına aldı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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