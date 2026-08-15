Edirne'de 3 firari hükümlü yakalandı

Ekipler ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Y.K, B.Ç. ve U.V'yi gözaltına aldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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