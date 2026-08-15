Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Giriş: 15.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen İ.K. yakalandı.
İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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