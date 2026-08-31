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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yeni adli yılın yarın başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yeni adli yılın yarın başlayacak olması dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gencan, mesajında, hukukçu kimliğiyle yıllarca savunduğu adalet ilkesinin, bugün Edirne Belediye Başkanı olarak taşıdığı kamu hizmeti anlayışının da temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

        Hukukun üstünlüğünü, eşitliği, hakkaniyeti ve kamu yararını temel alan yönetim anlayışını temel aldığını aktaran Gencan, "Yerel yönetimler açısından baktığımızda hukuka bağlılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik vazgeçilmez ilkelerimizdir. Edirne’mize hizmet ederken her vatandaşımızın hakkını gözetmek, kamu kaynaklarını adil ve doğru kullanmak ve hemşehrilerimize eşit mesafede durmak bizim temel sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

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        Gencan, yeni adli yılın başta hukuk camiası olmak üzere tüm ülkeye adalet, huzur ve güven getirmesi temennisinde bulundu.

        - Karadağ'dan ETSO'ya ziyaret

        Edirne Azerbaycan Evi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tamer Karadağ, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak'ı ziyaret etti.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre ziyarette, Edirne’de yürütülen kültürel ve sosyal çalışmalar ile kurumlar arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Irmak ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Karadağ'a teşekkür etti.

        - Edirne'deki altyapı çalışmaları

        Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, Kaleiçi'ne su sağlayan eski içme suyu hattının devreden çıkarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çavuşbey ve Yancıkçı Şahin mahallelerinde eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren ekipler, eski hattın devreden çıkarılması ve yenilenen içme suyu hattının tamamen kullanıma alınmasına yönelik süreci en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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