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        Edirne'den kısa kısa

        Bulgaristan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Bulgaristan Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, Edirne Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti.

        Valilikte gerçekleşen ziyarette Sezer ile Eminefendi bir süre görüştü.

        Görüşmede karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Eminefendi kabülden dolayı Vali Sezer'e teşekkür etti.

        - DSİ’de yatırımlar ve projeler değerlendirildi

        Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünde, yatırım programındaki projeler ve yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök başkanlığında Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri katıldı.

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        Toplantıda, devam eden yatırımların mevcut durumu, iş programları ve uygulama süreçleri değerlendirildi.

        Önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmaların hedef ve öncelikleri de ele alındı.

        - Vefa Edirne Emekli Evi 5 Eylül'de açılacak

        Edirne Belediyesi tarafından emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Vefa Edirne Emekli Evi, 5 Eylül Cumartesi günü törenle hizmete açılacak.

        Fatih Mahallesi İzzet Arseven Caddesi’nde yaklaşık 300 kişi kapasiteli olarak hazırlanan merkezde kafeterya, toplantı salonu, masa tenisi ve ortak etkinlik alanlarının yanı sıra kent berberi de hizmet verecek.

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        Belediye Başkanı Filiz Gencan, merkezin emeklilerin sosyalleşebileceği ve çeşitli etkinliklere katılabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirtti.

        Emeklileri sosyal hayatın merkezinde tutmayı önemsediklerini ifade eden Gencan, Vefa Edirne Emekli Evi’nin dayanışma ve birlikte üretme noktası olacağını kaydetti.

        Gencan, 5 Eylül saat 10.30'da gerçekleştirilecek açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağını bildirdi.

        - Bulgaristan'dan gelen öğrenciler Edirne'de ağırlandı

        Bulgaristan’dan gelen Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Edirne İl Müftülüğünce ağırlandı.

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        Öğrenci ve öğretmenler, Selimiye Camisi avlusundaki Diyanet Gençlik Kitap Kahve’de İl Müftüsü Burhan Çakır ve İl Müftü Yardımcısı Ramazan Karakaya ile bir araya geldi.

        Çakır, burada yaptığı konuşmada, farklı coğrafyalarda yaşansa da din, kültür ve iman bağlarının insanları bir arada tuttuğunu ifade etti.

        Program, öğrenciler ve öğretmenlerle yapılan sohbetin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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