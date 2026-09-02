Hasırcıarnavut köyünde tarımsal sulama hattı tamamlandı
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde 2 bin dönüm tarım arazisine su ulaştıracak sulama hattı tamamlandı.
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Hasırcıarnavut köyünde 2 bin dönüm tarım arazisine su ulaştıracak sulama hattı tamamlandı.
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, projenin 2026 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.
Tarımsal üretimin geliştirilmesine katkı sağlayacak sulama hattının hizmete alındığını aktaran Ciğerci, yatırımın ilçeye, köye ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.