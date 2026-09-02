Hasırcıarnavut köyünde tarımsal sulama hattı tamamlandı

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, projenin 2026 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

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