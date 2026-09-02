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        Edirne'de eğitim yöneticileri toplantısı düzenlendi

        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında eğitim yöneticileri toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Edirne'de eğitim yöneticileri toplantısı düzenlendi

        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında eğitim yöneticileri toplantısı gerçekleştirildi.

        Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.

        Vali Sezer, toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile kentte yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.

        Toplantıda okul müdürlerinin görüş ve talepleri de ele alındı.

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