Edirne'de eğitim yöneticileri toplantısı düzenlendi
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında eğitim yöneticileri toplantısı gerçekleştirildi.
Giriş: 02.09.2026 - 14:57 Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında eğitim yöneticileri toplantısı gerçekleştirildi.
Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen toplantıya okul müdürleri katıldı.
Vali Sezer, toplantıda yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak çalışmalar ile kentte yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirdi.
Toplantıda okul müdürlerinin görüş ve talepleri de ele alındı.
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