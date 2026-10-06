Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kentte faaliyete başlayan özel hayvan hastanesini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, kentte faaliyete başlayan özel hayvan hastanesini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile birlikte hayvan hastanesini ziyaret etti.

        Hastane Sorumlu Veteriner Hekimi Mustafa Onur Altan’ın eşlik ettiği ziyarette hastanenin teknik altyapısı, donanımı ve veteriner sağlık hizmetleri yerinde incelendi. Köse, hayvan sağlığının korunması ve yetiştiriciliğin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar hakkında Altan’dan bilgi aldı.

        REKLAM

        Ziyarette, kentte veteriner hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Köse, Edirne’nin ilk hayvan hastanesi olarak hizmet vermeye başlayan merkezin hayvan sağlığı alanında önemli katkılar sunmasını temenni etti.

        - 2027 besilik sığır ithalatı için başvurular başladı

        2027 yılı besilik sığır ithalatı kapsamında yetiştiricilerden başvurular alınmaya başlandı.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplam 480 bin baş besilik sığır ithalatı planlandı. İthalat kapsamında 200 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmelere 380 bin baş, 200 baş altı işletmelere ise 100 bin baş kontenjan ayrıldı.

        REKLAM

        Başvurular, 5-16 Ekim tarihlerinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabilecek.

        Başvuru sonuçları 30 Ekim'de ilan edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Başka bir okuldan üniformasıyla geldi, 8 öğrenciyi bıçakladı!
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        Trump: Bırakın İran, Los Angeles ve San Diego'yu yok etsin
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Elon Musk yeniden trilyoner
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Trump: "İran tehdidi" ihtimali üzerine çektik
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        Tatiana hayatını kaybetmişti! Asli kusurlu sürücüye 2 yıl 11 ay hapis
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Vahap Seçer tutuklandı
        Vahap Seçer tutuklandı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        İzmir'de Bayraklı Belediyesi'ne operasyon: 48 gözaltı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        SGK’ya ucuz borçlanma için son günler
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        19 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve sel uyarısı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        ABD'de ara seçimlere az kaldı
        Tek kişilik mücadele
        Tek kişilik mücadele

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer uluslararası öğrencilerle bir araya geldi
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de tabyaların turizm rotasına dönüştürülmesi önerildi
        Edirne'de tabyaların turizm rotasına dönüştürülmesi önerildi