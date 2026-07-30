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        Enez'de 10 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesinde yürütülen tarımsal sulama çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Enez'de 10 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesinde yürütülen tarımsal sulama çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, ilçeye bağlı Yenice ve Çavuşköy'de Edirne İl Özel İdaresince yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Çavuşköy, Büyükevren, Çeribaşı, Hasköy, Yenice, Küçükevren ve Gülçavuş köylerini kapsayan projeyle 10 bin 500 dekar tarım arazisi suyla buluşturulacak.

        Sulama sisteminin tamamlanmasıyla bölgedeki üreticilerin ikinci ürün ekimi yapabilmesine imkan sağlanacak.

        Edirne İl Özel İdaresince 2026 yılı yatırım programı kapsamında kent genelinde 91 tarımsal sulama, içme suyu ve kanalizasyon projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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