Enez'de trap atış yarışmaları düzenlendi

Bitikli, yarışmaya katılan ve organizasyona destek verenlere teşekkür etti.

Hediyeler, Eserler Gıda adına Cavit Eser ve Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Yalçın Bitikli tarafından verildi.

Yarışmalarda profesyonel trap kategorisinde Ahmet Kireç birinci, Ümit Bacı ikinci, İsmail Cin üçüncü oldu. Veteran trap kategorisinde Nureddin Kılıç birinciliği, Hasan Başkurt ikinciliği, Yalçın Bitikli üçüncülüğü elde etti.

Enez Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen yarışmalar, deniz yolu Tatlısu Gölü karşısında gerçekleştirildi. Trakya'nın farklı bölgelerinden yaklaşık 140 sporcunun katıldığı yarışmalar sona erdi.

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