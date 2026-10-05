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        Balkan Türk toplumlarının ortak meseleleri Edirne'de ele alındı

        İHH İnsani Yardım Vakfı ile BALKANS Balkan Çalışmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen "2. Balkan Türk Toplum Buluşması" Edirne'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Balkan Türk toplumlarının ortak meseleleri Edirne'de ele alındı

        İHH İnsani Yardım Vakfı ile BALKANS Balkan Çalışmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen "2. Balkan Türk Toplum Buluşması" Edirne'de gerçekleştirildi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinden yaklaşık 20 temsilci katıldı.

        Buluşmada Balkanlar'da yaşayan Türk toplumlarının eğitim, kültür, sağlık, siyaset, ekonomi, medya ve sivil toplum alanlarında karşılaştıkları sorunlar değerlendirildi, farklı ülkelerdeki tecrübeler ve çözüm önerileri paylaşıldı.

        Şentop, toplantıda yaptığı konuşmada, Balkan ülkelerindeki Türk toplumları arasında iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesinin önem taşıdığını söyledi.

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        Geçen yıl Üsküp'te düzenlenen ilk buluşmanın verimli geçtiğini belirten Şentop, farklı ülkelerdeki Türk toplumlarının Türkiye ile güçlü bağları bulunmasına rağmen kendi aralarındaki ilişkilerin aynı ölçüde gelişmediğini gözlemlediklerini ifade etti.

        Günümüzde toplumların sorunlarının ve gelecek planlarının ülke sınırlarını aştığını vurgulayan Şentop, Balkanlar'ın da bu anlayışla bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Romanya ve Bulgaristan'daki Türk toplumlarına Türkiye'de gösterilen ilginin diğer bazı Balkan ülkelerine kıyasla daha sınırlı kaldığını ifade eden Şentop, ikinci toplantının bu bölgeye dikkati çekmesi açısından da önemli olduğunu kaydetti.

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        Balkanlar'ın hızlı bir değişim sürecinden geçtiğine işaret eden Şentop, Türkiye’nin bölgeye yönelik ilgisinin yalnızca geçmiş ve tarih üzerinden şekillenmemesi gerektiğini söyledi.

        Şentop, Balkanlar'daki Türk ve Müslüman toplumların geleceği üzerinde de düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımız, torunlarımız kimliklerini, dillerini muhafaza edebilecek mi? Sosyal ve toplumsal durumları ne olacak? Bunlar üzerine kafa yormamız, projeler geliştirmemiz ve bunun stratejisini kurmamız lazım." dedi.

        Balkanlar'da 10 milyonun üzerinde Müslüman nüfus bulunduğunu ifade eden Şentop, bölgedeki mimari eserlerin, kültürel değerlerin, dilin, örf ve adetlerin önemli bir miras oluşturduğunu, bu mirasın geliştirilerek geleceğe taşınması gerektiğini dile getirdi.

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        - "Uzakta olsak da gönlümüz beraber çarpıyor"

        Edirne Valisi Yunus Sezer de Balkan Türk toplumlarının sık sık bir araya gelmesinin önem taşıdığını söyledi.

        Sezer, Balkanlar'dan gelen temsilcilerle buluşmanın ortak tarih ve gönül bağlarını yeniden hatırlattığını belirterek, "Uzakta olsak da gönlümüz hep beraber çarpıyor. Kalbimiz beraber çarpıyor. Duygularımız, düşüncelerimiz ve insanlık adına taşıdığımız dertler aynı." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'de Balkanlar'ın yeterince tanınmadığını düşündüğünü dile getiren Sezer, "Ülkemizin Balkanlar'ı daha iyi anlaması ve tanıması, yeni nesillerin de bu süreci öğrenmesi açısından bu tür toplantılar, programlar ve paneller son derece önemli." diye konuştu.

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        Toplantının konsept geliştirme süreci İHH Mütevelli Heyeti Üyesi ve Balkan Çalışmaları Sorumlusu Osman Atalay, koordinasyon çalışmaları ise İHH Balkan İlişkiler Sorumlusu Mariglen Shehi tarafından yürütüldü.

        Programa Batı Trakya Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Ahmed Hasanov, Romanya Müftüsü Murat Yusuf, Kırcaali Müftüsü Basri Eminefendi, Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Beyhan Memed, Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, İHH Balkan İlişkiler Sorumlusu Mariglen Shehi, İHH Mütevelli Heyeti Üyesi ve araştırmacı yazar Osman Atalay, Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Yaşar Baş, Edirne Mimar Sinan Vakfı Başkanı Hasan Gümüş, AMR Derneği Başkanı Enghin Cherim, Gümülcine Türk Gençler Birliği Temsilcisi Sedat Hasan, Şentop'un İletişim Danışmanı Furkan Yıldız, gazeteciler Nejat Ahmet, Ozan Ahmetoğlu, Hamdi Yılmaz ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler katıldı.

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        İlk kez geçen yıl Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Kuzey Makedonya ve Kosova'dan temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen buluşmanın, Balkan Türk toplumlarının ortak meselelerinin ele alındığı geleneksel bir platforma dönüştürülmesi hedefleniyor.

        Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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