Gençler Türkiye Kupası final etabıyla devam etti
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası final etabıyla devam etti.
Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası final etabıyla devam etti.
100. Yıl Kürek Parkuru'nda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamlayan sporcular, yarışlar için suya indi.
Genç erkekler başta olmak üzere farklı kategorilerde mücadele eden kürekçiler, final etabında dereceye girebilmek için yarıştı.
Yarışlara, 20'den fazla kulüpten yaklaşık 300 sporcu katılıyor.
Organizasyon yarın sona erecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.