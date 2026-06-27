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        Edirne'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

        Edirne Adliyesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Edirne'de tayini çıkan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

        Edirne Adliyesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu 2026 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve cumhuriyet savcıları için veda programı düzenlendi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Baro Başkanı Av. Gökhan Karakoç, cumhuriyet başsavcı vekilleri, mahkeme başkanları, hakimler, cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve davetliler katıldı.

        Programda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, tayini çıkan başsavcı vekili, hakim ve cumhuriyet savcılarına adliyeye sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarı diledi.

        Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay da tayini çıkan meslektaşlarına, Edirne Adliyesindeki görev süreleri boyunca adalet hizmetlerine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür etti.

        Program kapsamında tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Yıldız, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Özgül, Cumhuriyet Savcıları Rıdvan Canbaz ve Rafet Orkun Köken ile hakimler Ufuk Yıldız ve Ezgi Erbek'e plaket verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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