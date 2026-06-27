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        Edirne'de 2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Edirne'de 2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı.


        Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gemici köyü yakınlarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

        Jandarma, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (53) ile aynı suçtan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.U'yu (43) yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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