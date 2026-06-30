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        Gençlik ve Spor Bakanı Bak kırmızı dipli mumla Kırkpınar'a davet edildi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak kırmızı dipli mumla Kırkpınar'a davet edildi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, davet ziyareti Bakanlıkta gerçekleştirildi.

        Ziyarette, 3-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Vali Sezer ve beraberindeki heyet, Kırkpınar'ın geleneksel davet simgesi olan kırmızı dipli mumu Bakan Bak'a takdim ederek Bak'ı güreşlere davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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