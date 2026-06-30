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        Trakya Üniversitesi Uygulama Anaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Trakya Üniversitesi Uygulama Anaokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

        Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

        Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler müzik ve dans gösterileri sundu.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, konuşmasında üniversite bünyesinde hizmet veren uygulama anaokulunun kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldığını söyledi.

        Anaokulunun Türkiye'de özgün bir model olarak hayata geçirildiğini belirten Hatipler, çocuklarını güvenle okula emanet eden ailelere ve projeye katkı sağlayan paydaşlara teşekkür etti.

        Okul öncesi eğitimde örnek bir model oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hatipler, bu yatırımı Trakya Üniversitesine kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır da okul öncesi eğitimin çocukların akademik ve sosyal gelişimindeki önemine dikkati çekti.

        Üniversite bünyesindeki uygulama anaokulunun çocukların gelişiminin yanı sıra öğretmen adaylarının yetiştirilmesine de katkı sunduğunu belirten Bayır, uygulamalı eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Günşen ile Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dönmez de eğitim yılı boyunca çocukların gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklediklerini ifade etti.

        Program, mezuniyet andının okunması, bayrak ve flama teslimi, mezuniyet kütüğüne isimlerin çakılması, mezuniyet belgeleri ile hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

        Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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