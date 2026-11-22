Edirne'de faaliyet gösteren Uluslararası Balkanlar Derneği tarafından yürütülen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Balkanlılar projesi tamamlandı.

Dernekten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen projeyle, Balkanlar ve Anadolu arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Balkanlar Derneği Başkanı Salih Demir, projenin kültürel bağların pekiştirilmesi ve bölgeler arasında gönül köprüleri kurulması açısından önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Projenin başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, şunları kaydetti:

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"Projemize destek sağlayan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne, destek ve katkılarıyla yanımızda olan Edirne Valimiz Yunus Sezer'e, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanımız Abdullah Eren'e, misafirperverliği ve kıymetli destekleri dolayısıyla Batman Valimiz Ekrem Canalp'a, Şanlıurfa ve Mardin valiliklerimize teşekkür ediyorum.

Bu süreçte gösterilen ilgi, dayanışma ve işbirliği, projemizin başarıyla tamamlanmasına katkı sunmanın yanı sıra kurumlarımız arasındaki güçlü gönül bağlarının da güzel bir örneğini oluşturdu. Kültürleri yaşatmanın, tarihi bağları korumanın ve gönül coğrafyalarını birbirine yakınlaştırmanın yolu ortak emek ve dayanışmadan geçiyor. Bir projemizi tamamladık ancak kurduğumuz gönül köprüleri güçlenerek devam edecek."

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Demir, projede emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek, Balkanlar ile Anadolu arasındaki kültürel bağları güçlendirecek yeni projeler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.